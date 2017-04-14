NBA》樂觀看籃網未來 林書豪：只記得3月後的我們

放眼籃網的下個球季，林書豪抱持相當樂觀的態度。(美聯社)

就算籃網以20勝62敗結束本季，林書豪對於籃網的未來仍然相當樂觀，14日接受《Newsday》訪問，豪哥強調，「老實說，對於這個球季我只記得從3月份開始，其他一切都已模糊，我只記得跟大家一路奮戰到最後！」

當林書豪去年12月26日再次拉傷左大腿，隨後陷入1勝27敗低潮，但從3月1日擊敗國王中止16連敗後，籃網接下來23場比賽拿到11勝12敗，「這段時間充滿樂趣，也有不少成長，但我更記得偶爾面臨嚴苛考驗。」

在那段接近5成勝率期間，「布魯克-林」連線更成籃網最重要武器，「我跟布魯克羅培茲逐漸知道我們該做什麼，當還沒看到結果時，我們很難建立各自定位，但我感覺在那段時間，我們逐漸懂了，也慢慢看出我們的藍圖。」

羅培茲無疑是本季轉變最大的籃網球員，在第1年擔任總管的馬克斯與菜鳥總教練艾金生帶起全新球隊文化中，羅培茲從原本純中鋒型球員，變成如今擅投三分外線的大個子，充分證明他可以融入艾金生的戰術體系當中。

不過羅培茲也明白，自己跟林書豪的搭配時間並不多，但兩人在季末已讓球迷看到他們的威力，「我想我們在極短時間內，獲取相當大的成長，接下來天空才是我們兩人的極限！」

回想當初跟籃網高層首次見面，林書豪說：「我跟馬克斯、艾金生首次一起會面，我們共同進行1次很棒的溝通，我們彼此都很了解，且明白同在一條船上，所以我絕對信任他們做出任何決定，在我理解內一點問題都沒有。」

「我很清楚他們想要我做什麼，」林書豪表示，「他們希望我成為一名領袖，也期望把球交到我的手上，所以我從未真正感到低落，他們一點都沒動搖過對我的信心。」

(中時電子報)