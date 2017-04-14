MLB》小費酒駕喪生 馬林魚仍打算蓋銅像紀念

馬林魚將為費南德茲建立紀念雕像。(美聯社資料照)

邁阿密馬林魚老闆羅瑞亞打算建立一座大型雕像，紀念去年9月船難喪生的投手費南德茲(Jose Fernandez)。羅瑞亞告訴ESPN說，這個雕像計畫有3公尺高(9~10呎)，務必要雄偉壯觀，才對得起費南德茲。

儘管馬林魚球團可能在今年轉手，羅瑞亞仍想先做完這座雕像，他不斷與雕刻師交換意見，看了數百張照片。「銅像只有手套的部分會漆成橘紅色，這是小費的註冊商標。希望能在6個月內完工。」

球迷們喜歡費南德茲，但也有人認為小費是因為吸毒又酒駕才遇難，還連累兩位同行的朋友(兩人均罹難)，不值得大肆紀念。羅瑞亞坦承，費南德茲就像他的孩子，但他不清楚費南德茲染毒。「我認識的是小費的另一面，一個愛玩的小孩，我能想像他做過最壞的事情就是上場修理打者。」

(中時電子報)