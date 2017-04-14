「金像獎」失言！曾志偉領獎喊「1部撼你26部」挨轟

曾志偉在「金像獎」失言風波引發爭議。(圖/本報系資料照)

曾志偉憑《一念無明》奪下第36屆香港電影金像獎最佳男配角，不過他上台發表得獎感言時，竟表示「黑仔，比心機，我1部撼你26部，接著就是你啦！知不知道啊」，立即遭網友砲轟「被勝利沖昏頭」，對此曾志偉也坦承失言並道歉。

根據《蘋果》報導，曾志偉昨天出席活動時，被問及「金像獎」失言風波時，他表示當時上台，原先是想講「一部賠26部」，目的是要鼓勵黑仔（姜皓文）之後機會就是他的了，但是未料竟口誤說成「一部撼26部」，自己絕對沒有那個意思，如果造成誤會願意道歉。

此外曾志偉表示自己很鼓勵姜皓文，並表示「金馬獎時都問過影評人，為什麼會輸給台灣那部戲，他就說大會宗旨是扶植年輕一代，這樣如果金像獎有同樣訊息的話，我們4個老的就一定不會得獎」，但坦承自己當然想拿獎，最後不忘再次強調，若講錯話絕對會道歉，不過許多網友則是不買帳，痛批他「驕兵必敗」。

(中時電子報)