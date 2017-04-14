熱帶低壓增強 4月恐有今年首颱
菲律賓東方海域昨（13）日出現熱帶性低氣壓，中央氣象預報中心前主任吳德榮表示，未來這個熱帶系統可能從菲律賓東方海面往西北西前進。
依據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬，此熱帶低氣壓將於下週一（4/17）進入南海，於下週三（4/19）向東北迴轉進入巴士海峽。吳德榮指出，雖海水熱含量目前有利此低氣壓發展，但之後路徑的垂直風切大，不利其發展。
若此低氣壓增強為颱風，將成為今年首颱「梅花」，不過吳德榮認為菲律賓地形極可能破壞颱風結構，即使增強為颱風，登陸後可能又減弱成熱帶性低氣壓，未來幾天將密切觀察。
(中時電子報)
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