嗆英！俄駐聯合國代表：再侮辱我國試試！

聯合國安理會12日為調查敘利亞使用化學武器一案進行表決。(圖/美聯社)

聯合國在12日發生一起激烈言詞衝突，起因是關於敘利亞的化武爭議。英國代表先斥責俄羅斯濫用否決權，對此，俄國代表以強硬口吻回應：再侮辱我國試試！議場衝突一觸即發。

據英媒BBC報導，聯合國安理會12日開會，美英法三國在當天提交一項草案，內容指敘利亞發生疑似動用化學武器，擬授權聯合國的「禁止化學武器組織」實地調查事件該草案獲得10票贊成、2票反對、3票棄權，但最終因俄羅斯動用否決權而全案退回。

英媒《衛報》指上述表決後，英俄代表發生了不愉快的對嗆聲。英國代表呵斥俄羅斯濫用否決權，稱俄羅斯同敘利亞總統敘巴沙爾的私下關係，只會給俄國帶來恥辱。

俄羅斯代表生氣回說：「看著我的眼睛，不要走神，誰再敢侮辱俄羅斯試試看！」

事發隔天(13日) ，俄國總統府表示：「表現出軟弱會產生可怕的後果，因此今天為了更好地捍衛國家利益，不得不十分強硬。」

(中時電子報)