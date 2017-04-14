愛太狂 這兩種姿勢最容易搞斷命根子
做愛做的事，要注意「出入平安」！泌尿科醫師統計，造成陰莖骨折的姿勢，以「女上男下」或俗稱「火車便當」的特殊姿勢最容易因為動作太激烈或沒控制好力道，造成「陰莖骨折」。
衛生福利部台中醫院泌尿科醫師孫宏舜指出，陰莖骨折是泌尿科急診半夜常見的急症，會造成樂極生悲的意外，與特殊的體位有關，他解釋「女上男下」，女方過於激烈，易讓小弟折腰。至於「火車便當」則是男抱女的姿勢，因男方承受女方全身力量，也很容易傷到小弟弟。
孫宏舜說，陰莖海綿體是由白膜包裹而成，白膜厚度約5毫米，導致「陰莖骨折」原因通常是海綿體內過大的壓力導致白膜破裂，使得陰莖外觀腫脹變形，正確醫學名詞應該稱為「陰莖白膜破裂」。
治療方式可分為手術治療及保守治療，如果陰莖明顯變形，手術治療是黃金準則，因為能夠及時控制出血，清除血塊血腫，並縫補白膜上的裂口，一般手術6個月後患者即能康復，並不會影響勃起及性生活。
孫宏舜也提醒，陰莖骨折有時說發生就發生，而且任何男性皆有可能，預防方式是在做愛時切忌高難度動作，以避免樂極生悲，重要的是不幸發生後要立即到醫院求診，不要因害羞而延誤病情。
(中時)
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