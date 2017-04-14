NBA》答應續留勇士！杜蘭特：沒想過去其他地方

杜蘭特提前放話不想走人，無疑帶給準備爭冠的勇士一劑定心丸。(美聯社資料照)

去年夏天意外跟勇士簽下2年5400萬美元合約的杜蘭特，下個球季合約將是球員選項，他可選擇讓自己在今夏成為完全自由球員，14日被問到是否跟勇士續約？他的回答是：「是的，這很明顯！我沒有打算去其他的地方。」

畢竟杜蘭特才好容易從膝蓋傷勢恢復，正在全力跟勇士隊友準備迎接季後賽的到來，目標當然是奪下他生涯首次總冠軍，可是他的去留，早就成為球迷熱烈討論的焦點之一，因為勇士今年夏天要留下的主力，可不只杜蘭特1個。

包含明星控衛柯瑞與球隊第六人伊戈達拉的合約，都在今年夏天到期，造成勇士可用薪資空間相當有限，假如同時跟柯瑞、杜蘭特提出頂級豪華合約，那麼伊戈達拉走人機會很高，柯瑞與杜蘭特勢必有1人要做出犧牲。

「就像我一直在強調的，我現在專心在季後賽上面，對此我沒想太多，」杜蘭特說，「但我很想把這些球員都留在一起，看看我們可以做到怎樣程度，我確定等到球季結束，我們會弄清楚這些的，大家都希望看到最好的結果。」

(中時電子報)