MLB》自我要求超高 陳偉殷的優點也是罩門

陳偉殷3局上挨了背靠背全壘打，投手教練聶維斯喊暫停上投手丘安撫。（美聯社）

陳偉殷本季主場初登板因為情緒波動，先發3局就失6分退場，3局上他被塞斯佩迪斯敲出超大號陽春炮後，在投手丘上怒吼並重拍手更令人印象深刻。其實追求完美的殷仔常這樣生自己的氣，自我要求高是他的優點，有時卻也成了罩門。

類似場景在殷仔旅美生涯並不陌生，前年開季首戰對決光芒，前東家金鶯一開賽就取得6分領先，殷仔卻無法投完5局的勝投基本門檻，先發4.1局就被換下。總教練修瓦特賽後也指出，大幅領先後殷仔應採「攻擊模式」放手投好球，而非執著於要把球投到非常刁鑽的位置，導致撐不滿5局。

其實，那場比賽殷仔不只是因追求控球而錯過勝投，第2局一次策動雙殺機會，一個閃神卻只傳一壘，讓以守備自豪的殷仔完全無法接受。是役賽後他也坦承自己總想要求得太好，那次「隱形失誤」揮之不去，讓後來投球節奏全亂了。

這次主場對大都會何嘗不是如此？一切的狀況從2局上布魯斯犧牲觸擊卻點成內野安打開始，其實布魯斯真的點得漂亮，殷仔卻因自己沒解決掉打者而影響情緒，怒踢壘包，形成了連鎖反應。

大都會古巴強打塞斯佩迪斯在3局上敲出左外野超大號紅不讓。（美聯社）

滿壘時對決達諾，殷仔的內角速球其實位置不差，卻被打成一壘邊線旁的三壘打，投手當然有氣。偏偏下半局殷仔又要打擊，領到老K後又匆忙上場投球，結果一記92哩速球被塞炮敲成超大號全壘打。

其實殷仔對塞炮先投2壞球，後來是否應連拚3顆速球，已經值得商榷。而塞炮前天才單場3響炮，被他炮轟也不需如此懊惱。殷仔當下情緒失控，肢體動作展露無遺，下1球又被弗洛瑞斯掃出牆外，造成背靠背（back-to-back）的重傷害。

殷仔去年在主場投得不好，此役想證明自己的心情可以理解。然而控制好情緒，場上才能穩定發揮，別忘了新搭檔艾利斯就曾提醒殷仔「別太追求完美」。尤其季初難免投球、守備尚未抓到最佳感覺，例賽是162場的長期抗戰，殷仔不須動怒，收拾情緒做好調整，遲早有機會討回來。

(中時電子報)