解憂呵呵呵！「笑翠鳥」教你怎麼笑最快樂

笑翠鳥最大的特色就是叫聲有如人類的笑聲。（台北市立動物園提供）

微笑是全世界共同的語言！大聲歡笑能讓人更快樂！最近路過台北市立動物園熱帶雨林區，竟然會不時聽見有「人」自顧自地笑得好開心！到底是什麼事情那麼好笑呢？原來是兩隻原產於澳洲的動物朋友入住新家，適應環境以後所展現的自然行為，牠們最大的特色就是叫聲有如人類的笑聲，因而被取名為「笑翠鳥Kookaburra（Dacelo novaeguineae）」。

首次加入動物園這個大家庭的笑翠鳥共有兩隻（1公1母），年齡約1歲3個月大，為了讓兩位新朋友能夠順利地融入新生活，動物園起初先用黑網將戶外活動場整個圍住，以免圍觀的民眾太過熱情，驚擾了笑翠鳥。

首次加入動物園這個大家庭的笑翠鳥共有兩隻（1公1母），年齡約1歲3個月大。（台北市立動物園提供）

其實在籠罩黑網的這段時期，已經有幸運的訪客在路過時，聽到牠們奇特的叫聲。後續保育員會以漸進方式慢慢地揭開黑網，現階段遊客已經能從戶外活動場的兩側，觀察到笑翠鳥的日常活動情形，估計再過一陣子黑網就能全面撤離，讓大家可以駐足觀察，看看是否能幸運地聆聽到笑翠鳥解憂的「笑聲」。

笑翠鳥是屬於肉食性的鳥類，在野外牠們會捕捉蜥蜴、蛇、老鼠及昆蟲作為食物，在動物園裡，現階段有泥鰍、切成條狀的牛肉、乳鼠及大麥蟲等可供選擇，保育員會將食物放置在固定位置，讓笑翠鳥們自由採食，據保育員觀察，牠們比較偏好泥鰍和大麥蟲呢！

保育員會將食物放置在固定位置，讓笑翠鳥們自由採食，據保育員觀察，牠們比較偏好泥鰍和大麥蟲呢！（台北市立動物園提供）

笑翠鳥只分布在澳洲，家庭組成為一夫一妻制，牠們通常在清晨或黃昏時鳴叫，不論是公的或母的，叫聲都如同人們在開心時發自內心的笑聲。相傳澳洲的原住民認為笑翠鳥那令人振奮的叫聲，是給天神的訊號，為大地帶來晨光，因此笑翠鳥又有「澳洲叢林居民的時鐘」的稱號。

科學家研究證實「笑」能夠刺激「多巴胺」分泌，讓人充滿活力和幹勁，啟動身體的免疫能力，消除身心不適及多餘的卡路里，歡迎大家經常蒞臨動物園熱帶雨林區，傾聽笑翠鳥療癒人心的「笑聲」，跟著牠們一起哈哈大笑，共同塑造健康愉悅的身心。

(中時電子報)