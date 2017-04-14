修憲支持過半 土耳其將迎新強人總統？
即將於後天（4/16）迎來修憲公投的土耳其，最新兩份民調顯示，贊成改為總統制的民眾皆高達51%，若民調準確，公投恐顛覆二戰創建共和國以來，維持多年的議會民主制度，將現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）推上強人領袖之位。
據路透社（Reuters）報導，土耳其將於16日迎來近年來最大規模的修憲公投，本次公投將決定土國未來是維持當前的議會民主制或是改成單一總統制。一旦修憲成功，不僅將終結二戰後由凱末爾將軍（Mustafa Kemal Atatürk）建立的議會民主，外界更擔心，從上任以來逐步鯨吞權力的埃爾多安，會成為土耳其的新強人總統，甚至進一步衍生為「獨裁者」。最新的兩份民調顯示，贊成修憲派雖有微幅下滑，但仍擁有至少51%的過半比例，也讓土耳其國內輿論更加激化為正反兩派。
贊成修憲的民眾認為，埃爾多安上任以上，執政成果相當豐碩，對於土國國內多有建設，他們希望能讓他繼續維持現狀；但反對派，包含國族主義者、自由派和庫德族（Kurd）認為，埃爾多安不僅違背了國父「阿塔蒂爾克」（Atatürk）的體制，更計畫毀了共和體制，他們聲稱一旦修憲通過，埃爾多安將成為代表「半個國家」的總統，堅決反對這次的修憲公投。本次公投一旦通過，將賦予他完整內閣成員和2/3國家大法官的任命權，成為真正的強人總統。
現任總統埃爾多安在擔任11年總理後，於2014年當選首任土耳其總統，集兩職權於一身，權力愈來愈大的他，卻也開始箝制媒體言論、反對派勢力並且大力打壓境內庫德族，並在去年7月軍事政變失敗後，大力剷除異己和整肅軍方，引發外界嚴正批評。擴權過程有如劇本的埃爾多安，究竟在最後一步能否成功，後天的結果將成為全球關注的焦點之一。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。