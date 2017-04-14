修憲支持過半 土耳其將迎新強人總統？

土耳其將於後天迎來修憲公投，總統埃爾多安能否獲得更大權力將成關鍵。（圖/美聯社）

即將於後天（4/16）迎來修憲公投的土耳其，最新兩份民調顯示，贊成改為總統制的民眾皆高達51%，若民調準確，公投恐顛覆二戰創建共和國以來，維持多年的議會民主制度，將現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）推上強人領袖之位。

據路透社（Reuters）報導，土耳其將於16日迎來近年來最大規模的修憲公投，本次公投將決定土國未來是維持當前的議會民主制或是改成單一總統制。一旦修憲成功，不僅將終結二戰後由凱末爾將軍（Mustafa Kemal Atatürk）建立的議會民主，外界更擔心，從上任以來逐步鯨吞權力的埃爾多安，會成為土耳其的新強人總統，甚至進一步衍生為「獨裁者」。最新的兩份民調顯示，贊成修憲派雖有微幅下滑，但仍擁有至少51%的過半比例，也讓土耳其國內輿論更加激化為正反兩派。

土耳其修憲公投支持群眾揮舞國旗吶喊。（圖/美聯社）

支持修憲的土耳其民眾。（圖/美聯社）

贊成修憲的民眾認為，埃爾多安上任以上，執政成果相當豐碩，對於土國國內多有建設，他們希望能讓他繼續維持現狀；但反對派，包含國族主義者、自由派和庫德族（Kurd）認為，埃爾多安不僅違背了國父「阿塔蒂爾克」（Atatürk）的體制，更計畫毀了共和體制，他們聲稱一旦修憲通過，埃爾多安將成為代表「半個國家」的總統，堅決反對這次的修憲公投。本次公投一旦通過，將賦予他完整內閣成員和2/3國家大法官的任命權，成為真正的強人總統。

現任總統埃爾多安在擔任11年總理後，於2014年當選首任土耳其總統，集兩職權於一身，權力愈來愈大的他，卻也開始箝制媒體言論、反對派勢力並且大力打壓境內庫德族，並在去年7月軍事政變失敗後，大力剷除異己和整肅軍方，引發外界嚴正批評。擴權過程有如劇本的埃爾多安，究竟在最後一步能否成功，後天的結果將成為全球關注的焦點之一。

(中時電子報)