享受一個人旅行變調 艾莉絲曝計程車驚魂記
艾莉絲宣布2年前和日籍老公低調簽字離婚，但心情早已恢復平靜的她，在臉書透露正在「一個人的旅行」，而且沉醉於這趟旅程中，不過昨晚卻自曝遇到「計程車驚魂」，讓她再次呼籲要注意自身安全。
艾莉絲透露正在加勒比海灣一帶島國旅行，由於飯店安排的餐廳吃到有些厭煩，因此便請櫃檯安排計程車前往，該名司機不僅年輕而且健談，甚至毛遂自薦能伴遊觀光景點，也讓艾莉絲留下良好印象，而用完餐後又是該名司機接送，未料他竟表示願免費載艾莉絲到處繞繞，就連去程的車費也願意打折，儘管艾莉絲在三婉拒對方仍堅持前往，最後只好騙對方要回飯店拿東西才得以脫困。
經歷昨晚驚魂記，也讓艾莉絲起床立刻決定租車，更以親身經驗建議所有人，若遇到類似事情切記勿慌張，以不激怒司機為前提，接著要確認車門有無自動鎖，並設法讓車子開到熟識環境加以逃脫，但最好能放放個防狼噴霧明哲保身。
(中時電子報)
關鍵字：艾莉絲
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