MLB》好嚴格 老虎羅麥敲轟馬上被藥檢

老虎隊羅麥敲出生涯首支滿貫全壘打。(美聯社資料照)

老虎隊優替人羅麥(Andrew Romine)本周度過了難忘的一日，他13日對戰雙城時敲出滿貫全壘打，助隊以5-3獲勝。這是31歲的羅麥生涯首支滿貫轟，但他賽後還來不及慶祝，就立即被聯盟抓去藥檢，令他哭笑不得。

羅麥8年來只敲了7支全壘打，他這支響動全場的滿貫砲顯得有些「可疑」，但是大聯盟打擊禁藥的鐵腕真的有這麼誇張嗎？「當我一走回休息室，他們就立刻通知我去藥檢。」羅麥來不及等記者採訪就先去驗血了。

後來證明只是誤會一場，羅麥只是剛好進了大聯盟的亂數抽檢名單，並非有意針對他。羅麥在驗血前一刻趕著跑去找一位球迷，因為那位球迷接到了他的滿貫全壘打球。在合照後那名好心的球迷把球送給羅麥。經過這段小插曲，這支全壘打令羅麥畢生難忘，全壘打球目前供放在他家中的寢室。

(中時電子報)