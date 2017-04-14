身家4000億劉鑾雄 家產這樣秘密分

劉鑾雄去年底祕密分家產。（圖／取自on.cc）

香港富商劉鑾雄（大劉）身家高達4千億台幣，他不僅叱吒商場，緋聞更是一籮筐，日前才將甘比升為正宮，隨後更將名下商城以及股份過給甘比，讓她一舉登上香港女首富。而近來大劉受訪時，透露長子劉鳴煒也有分到家產，但他欣慰甘比與長子沒有爭產。

劉鑾雄近來接受香港《蘋果日報》專訪，據悉他在去年底已經秘密「分身家」，而受益最大的，莫過於老婆甘比，她獲大劉贈送市值180億港幣的商城，事後又又將他名下的華人置業50.02%的股份分給甘比，市值約113.4億元港幣，加上其餘信託管理、銀行股份以及現金、房地產等，甘比身家一口氣超過千億台幣。

至於長子劉鳴煒，由於他出生後都給母親寶詠琴照顧，兩人不親，但劉鑾雄還是很疼他，這回分家他也拿到父親名下華人置業的24.97%股份，市值約56.6億港幣，以及其他的現金、房地產等，的確下半輩子也不愁吃穿。

但劉鳴煒生為長子，這回拿到的家產卻比繼母少，外界好奇這大戶人家的分家產過程，不過劉鑾雄受訪時透露，這樣的分產結果，是自己深思熟慮後的決定，沒人在他面前提過爭產，也算是欣慰了。

(中時電子報)