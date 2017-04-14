習近平10分鐘談北韓 川普被說服了
習川會後，美國總統川普對於許多事情的看法都「髮夾灣」了。除了不再指中國是匯率操縱國，對於北韓問題，川普也理解中國大陸的「難處」。
《華爾街日報》12日發表川普專訪，披露了上周習川會的諸多細節。川普表示，他當面向習近平要求，中國應協助美國解決北韓核子武器威脅。習近平則耐心地向其闡述了中國與北韓關係的歷史。「聽了十分鐘後，我意識到這個問題並不簡單。」川普說。
之前，川普曾指責中國大陸在北韓問題上不肯出力。而在美國派遣「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN- 70）航母戰鬥群前往朝鮮半島海域後，川、習再度於12日進行通話。
據中國外交部網站消息，兩人就朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。習近平強調，中方堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，主張通過和平方式解決問題，願同美方就半島問題保持溝通協調。
(中時電子報)
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