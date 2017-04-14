世大運大陸代表團一定出事？ 柯P駁：新聞製造業
《自由時報》今刊登台北市長柯文哲專訪，柯受訪時指人權工作者李明哲遭大陸逮捕是「跟文明社會脫節。」如果對岸當局不覺得奇怪，8月來台參加世大運，「一定會出事。」柯P今早出席里長市政座談會時，雖未安排媒體堵訪時間，卻罕見受訪回應：「把原檔調出來聽，真是新聞製造業。」
媒體報導，柯文哲認為李明哲事件讓他覺得大陸與世界脫節，雖然他對此事沒有預設立場，但人道標準、公開透明應該是世界的標準，大陸是世界大國，怎麼這麼脫節？
報導還稱，柯文哲提醒大陸，今年8月若來台參加世大運，團隊可能達700人，有些事情對台灣民眾來說，會感到錯愕、奇怪，如果對岸政府還不覺得奇怪，那一定會出事。
柯文哲今早主持內湖區里長座談會，並未安排媒體堵訪時間，但仍有媒體追問柯「大陸代表團會出什麼事？」柯一改過去未安排堵訪時間就不受訪的慣例，先說「奇怪，哪有出什麼事？」強調應該把受訪音檔拿出來聽，怎麼會寫成這樣，真是新聞製造業，不斷否認自己說過這些內容。
(中時)
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