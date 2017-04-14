NBA》詹皇韋少討厭柯瑞？格林：因為嫉妒

卓雷蒙格林相信那些大牌球星討厭柯瑞的原因，就是嫉妒！(美聯社資料照)

先前勇士記者馬庫斯湯普生宣傳新書爆料，包含「小皇帝」詹姆斯、韋斯布魯克等球星都不喜歡勇士明星後衛柯瑞，柯瑞的隊友卓雷蒙格林給了最簡單明瞭的解釋，「就是因為嫉妒！柯瑞現在的表現比起很多人更加出色。」

格林14日表示，其實會傳出這種討厭柯瑞的話並不意外，因為那些球星們希望你打得不錯，但永遠不要比他們更好，「看看柯瑞現在的表現，大家並不認為他能夠取得如今的成就，所以這會激怒到一些看不慣他的人。」

「但當你仔細觀察柯瑞的成長背景，他的家庭算很富裕，但他在成長過程當中，並沒當作富家子弟撫養，」格林說，「他不能看電視，也要幫助做家事，所以你們才會看到柯瑞家的兩個兒子都進了NBA，另1個女兒也在大學表現優異。」

不過格林強調，就是因為有這些負面聲音，才讓柯瑞越變越好，「當然，柯瑞很愛面子，所以當大家想讓他成為1名看似軟弱，且只會喜歡跳投的球員，他只會不斷讓自己越來越強大。」

其實就算傳出這些惡評，柯瑞卻馬上有辦法在季後賽證明，甚至粉碎這些被人討厭的雜音，因為只要勇士如願拿下今年總冠軍，不管別人怎麼說，柯瑞都已拿出最直接的行動，去告訴那些討厭他的人，他才是真正的王者！

(中時電子報)