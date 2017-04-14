北台最大應召站案 祖師爺「老爹」、徒弟「紀姐」等被訴

在台灣應召站業者號稱祖師爺級的「老爹」程崇德與女徒弟「紀姐」顧巧鳳，和王明輝三兄弟經營「米其林」公司合作，引進大陸等地女子來台賣淫，標榜「史上最強的妹」，成為北台灣最大應召集團，案經移民署偵破，台北地檢署今早依妨害風化等罪嫌起訴程崇德、顧巧鳳、王明輝等15人。

據移民署調查，現年80歲的程崇德，綽號「老爹」，是應召站祖師爺級的人士，他年輕時在飯店工作接觸應召站行業，中年後即利用手頭上的客戶資料與應召站配合，從中賺取媒介佣金，並招收57歲綽號「紀姐」的顧巧鳳為徒，由「紀姐」成立「CALL客中心」擴大版圖，「老爹」儼然成為幕後藏鏡人，每周坐領動輒數10萬的高額佣金。2人從事淫媒工作逾30年，師徒2人至今獲利數千萬，其中顧女更座擁北市2間豪宅。

另「米其林」公司的王明輝，原是應召站載送小姐的馬伕，2014年底自立門戶，將2個胞弟王明郎、王強和同鄉好友納入旗下，自組人口販運集團和色情王國，並刻意將調度機房設在對岸廣東省東莞地區，透過通訊軟體在北台灣攬客媒介性交易，初估不法獲利已上千萬元。

移民署經長期蒐證，去年間依兩岸共打機制通報大陸北京公安部刑偵局「打擊拐婦女兒童辦公室」，陸方指派廣東省公安廳加入偵辦，並對藏身大陸集團成員進行監控。

移民署蒐證期間，發現該集團與北台灣最大的淫媒「老爹」及「紀姐」長期搭配合作，由2大淫媒提供源源不斷買春客，每日媒介性交易達上百次之多。

2015年12月，台北地檢署指揮移民署北市專勤隊會同北市刑大偵五隊、萬華、大同分局及新北市永和分局等單位百餘人拂曉出擊，在雙北地區查獲王姓兄弟、帳房、經紀人、馬伕及多名大陸籍賣淫女子。

陸方同步在廣東查獲黃旭景、王強2名集團台籍幹部，在去年3月依「兩岸共同打擊犯罪模式」派員押解回台偵審。

移民署表示，米其林集團以「來台結婚」與「商務考察」等名義引進大陸女子來台賣淫，為了拓展客源，使嫖客保持新鮮感，平日以「自由行」為誘因招攬年輕愛玩女子，再灌輸既可以來台旅遊又可賺錢，吸引大陸女子來台淘金，該集團每半個月「換貨」一次，藉以保持客源「新鮮度」。

移民署說，該集團採公司化方式經營，為規避查緝，多使用外勞卡、通訊軟體及大陸手機門號為聯絡工具，隔海遙控調度性交易，對旗下賣淫女子層層剝削，因此依妨害風化等罪嫌送辦。

(中時)