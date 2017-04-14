台中市汙水下水道普及 接管突破14萬戶

台中市文山水資源回收中心將完工啟用。（圖／台中市府提供）

台中市接管實際戶數，預計今年底可超過15萬戶。（圖／台中市府提供）

水資源回收中心及用戶接管是處理民生汙水問題的兩大關鍵核心，台中市汙水下水道用戶接管日前突破14萬戶，文山及水湳兩座水資源回收中心今年也相繼完工啟用，全市處理汙水的能量持續提升。

為縮短城鄉差距，台中市政府已將豐原、大里及太平西新光地區納入汙水下水道及用戶接管工程範圍，並配合河川加速整治，避免家庭汙水流入河川。

水利局長周廷彰表示，市府已獲中央補助2016年至2020年汙水下水道設施經費約132億元，持續投入擴增汙水處理量，多座水資源回收中心將陸續完工，預計明年底前再完成新建新光與豐原水資中心，並擴建廓子水資中心，屆時全市每日可處理汙水總量可達26萬噸，服務人口達百萬人以上。

另外，福田水資中心也興建中，加速太平西新光地區及大里地區的汙水幹管及用戶接管建設，拉近城鄉差距。

水利局指出，內政部營建署針對汙水下水道普及率統計不再以固定戶量(每戶4人)統計基準，採用以實際戶量為計算基準，目前台中市實際戶量總戶數約94萬6370戶，每戶2.93人，截至3月底全市接管已突破14萬戶，新制普及率為14.8%，舊制普及率為20.2%。

市府說，雖普及率因計算基準改變而下降，但接管實際戶數截至3月底已增加為14萬99戶，相較去年底13萬6569戶大幅成長3530戶，預計今年底就可超過15萬戶。

汙水下水道工程施工範圍廣、工期長、道路管線複雜，加上用戶接管需於住宅內施作等因素，影響層面較其它公共工程為大，因此，在各里施工前皆會辦理用戶接管宣導說明會，並視需要針對大樓住戶個別說明加強宣導。

用戶接管是汙水下水道系統建設的最後一道關卡，目前推廣階段，市府提供免費用戶接管，將省去民眾日後自行接管的費用，大樓若同時自行改管廢除化糞池，水利局也將提供經費補助，提高市民接受汙水建設的意願。

(中時)