MLB》脊畸形小球迷 為拜耶茲送上小熊冠軍戒
睽違108年終於奪冠的芝加哥小熊隊，13日賽前獲頒2016年世界大賽冠軍戒，特別的是，二壘手拜耶茲(Javier Baez)的冠軍戒，是由位小女孩，患有與他胞妹相同病症天生脊柱裂(畸形)的球迷送上手。
拜耶茲的胞妹諾艾莉(Noely)出生患有脊柱裂(畸形)，在2015年年僅21歲因病過世，拜耶茲的故事也因此吸引了密蘇里州20歲女孩戴維絲(Grace Davis)的注意。戴維絲同樣天生就患有脊柱裂，幼時癱瘓甚至無法說話、無法吞嚥，只能在仰賴喉嚨插管，相較於其他孩子，戴維絲直到3歲才會爬、5歲才能走，醫院和無盡的手術是她童年記憶。
然而棒球是戴維絲的最愛，戴維絲特別喜歡拜耶茲，不僅僅是因為他的故事，「他是真的會打球，而且他的守備迅速。」ESPN記者多利特(Bradford Doolittle)在偶然的機會中認識戴維絲的父親，並引薦戴維絲給小熊隊，讓她頒冠軍戒給拜耶茲。
即便病痛纏身，但是永遠保持笑容的戴維絲說，「這一整天是如此美妙，我很高興我能夠將這天與我的家人分享，這將會永生難忘。」
自戴維絲手中接過戒指，拜耶茲也很有感觸，「能夠讓戴維絲頒戒指給我是種祝福，她和我妹妹擁有相同的病症。我很抱歉，接受戒指和拍照過程如此短暫。但如同我對我妹妹所說的，她們都是非常特別的孩子，能夠幫助她們美夢成真、改變她們的人生是我的榮幸。」
(中時電子報)
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