中市中央公園景觀橋施工 4月15日河南路交管延期

台中市政府建設局即將施作中央公園（清翠園）跨越河南路兩側的景觀橋梁工程，原訂於4月15日起進行河南路自甘肅路至凱旋路段之3.3公尺高以上大型車輛改道及交維管制作業，因故順延，改道日期將再宣布。

建設局表示，中央公園工程基地面積約67公頃，包含公138、公139、公51及公園用地兼供道路使用，範圍廣大。

為讓中央公園整體串聯，並提供民眾便利通行動線，原訂4月15日起，施作一座跨越河南路，銜接中央公園公139用地及公51用地的景觀橋梁，並辦理兩階段河南路自甘肅路至凱旋路段封路改道作業，因故順延後，改道日期將再透過各種管道宣布，以利用路人配合。

(中時)