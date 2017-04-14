PGA》潘政琮傳承賽首輪71桿 位居晉級邊緣

潘政琮傳承高球賽後9洞花2桿，首輪揮出平標準桿。(資料照 TPGA提供)

潘政琮14日在傳承高球賽首輪開高走低，前9洞賺2桿，後9洞花2桿，以平標準桿71桿作收，暫居並列第72，處於晉級邊緣位置，次輪將拚低於標準桿爭取晉級。

潘政琮在標準桿36桿的前9洞表現穩定，第2、5洞抓到2隻小鳥，沒有打出任何柏忌， 揮出34桿，可惜在標準桿35桿的後9洞沒有抓到小鳥，並於第14洞與第16洞吞下2個柏忌，打出37 桿，這輪沒能交出紅字成績。

美國選手考雷首輪63桿領，英格蘭唐納德、加拿大迪利特與美國桑德斯同以65桿並列第2。

(中時電子報)