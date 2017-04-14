中市助身障者就業 首推動體能訓練服務
為有效協助身心障礙者就業，強化身心障礙者體能，台中市政府勞工局今年首度與社團法人台中市身心障礙者體育會合作，辦理「身心障礙者體能訓練服務」，針對身心障礙者體能不足之處，透過即時性訓練方式進行強化，提升就業準備力，以符合就業市場的要求。
勞工局指出，該局分區設有職業重建中心，105年度已成功輔導279位身心障礙者進入職場，卻在服務過程中，發現部分身障者體耐力不足，導致可選擇的工作機會較少。
為提升其就業體能，該局借重台中市身心障礙者體育會的專業，規劃體能訓練服務，以循序漸進方式，透過暖身、伸展，慢慢增強肌耐力與核心肌群，有效強化其體能，進而增加就業機會。
勞工局長黃荷婷表示，台中市身心障礙者體育會是全台第一個專屬於身心障礙者的體育會，致力推廣身心障礙者運動發展，市府今年首度與該會合作，導入專業師資，藉由專業的體能訓練課程，協助身障者建立體適能觀念，希望身心障礙者接受訓練後，可以在家自我鍛鍊，養成規律運動的習慣，以培養足夠體能，提升就業準備度，因應未來職場所需。
(中時)
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