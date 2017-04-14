自提年改 廖國棟批洪秀柱只看到部分民眾

國民黨立法院黨團總召廖國棟14日受訪。（姚志平攝）

對於國民黨主席洪秀柱日前反對黨團自提年金改革法案版本，立法院黨團總召廖國棟14日出席黨團大會前受訪強調，國民黨面對的是全國民眾，「黨中央只看到部分民眾」，黨內立委多次討論認為還是要有自己的年金改革版本。

(中時)