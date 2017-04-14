目標大陸市場 波音最新737 MAX9試飛成功

波音首架737 MAX 9型客機正式試飛成功。（圖/波音官網）

美國知名航空製造商波音（Boeing）最新型的窄體客機737 MAX 9，在舊型737客機問世50週年的時刻，昨日在南卡羅萊納州（South Carolina）正式試飛成功。波音預計在2020年開始量產交貨，這款新機被視為波音搶攻大陸龐大商用機市場的新武器，但面臨空中巴士A321 neo和國產C919客機的夾擊，能否成功提昇訂單，將是其最大隱憂之一。

據路透社（Reuters）報導，波音公司選在舊型737客機問世50週年當天，成功試飛新型737 MAX 9客機成功，讓這款波音搶市新武器距離量產更進一步。737 MAX系列是根據波音最暢銷的窄體客機737改造成而成，性能比勁敵空中巴士的A320省油16%、比A320neo省油4%。雖目標是中國大陸，但波音日前已靠737 MAX搶下印度香料航空（SpiceJet）和捷特航空（Jet Airways）大筆訂單，成功打入過往極弱勢的印度市場。

停靠在美國南卡羅萊納州基地的737 MAX9客機。（圖/波音官網）

波音737 MAX型客機是在原來737客機基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，如以MAX 900型來說，總載客量為180人、滿載最大航程為6,658公里，未來將與空巴集團的新型A320 neo客機，搶攻各家區域航線的訂單。目前波音擬定推出5種版本，700、800、900、1000和廉航版本200型，將在2020年前後，成為波音公司下一階段的主力區域機種。

Inside Boeing's first 737 MAX 9 jet

雖然波音樂觀地認為，737 MAX系列將成他們搶進大陸新機市場的利器，但事實上，競爭者不只有空巴的A321neo，由大陸國產研製的C919型客機也將於月底進行試飛，一旦成功，其機型、功能和載客數與737 MAX極為相似，但售價和維修後勤系統遠低於波音，再加上飄忽不定的美中關係，恐將成為其未來最大的「程咬金」。

(中時電子報)