東北亞面臨危機 韓國旅遊雪上加霜
韓國上個月才因薩德事件，被中國大陸下達旅遊禁令；近來，又面臨北韓衝突的威脅。外界預估，這個依這個趨勢發展，旅韓主力的陸客人數將達到被腰斬地步。
據韓國觀光公社公開訊息，由於中國大陸反制韓部署薩德系統，今年三月以來的陸客旅韓人數呈現下降趨勢。就三月份的訪韓陸客來說，同比減少39.4%；而大陸官方出台「限韓令」至今則下降63.6%，連帶造成外國旅客總數下降21%。
面對嚴峻情勢，韓國的應對法寶就是拉抬旅客來源的多元化，以此來替代陸客市場。觀光公社調高中國大陸以外地區遊客訪韓目標人數，從去年的917萬人次提升到1120萬人次，其中，拉抬日本遊客目標由原250萬人調高到300萬人。
但事情可能並不如意，對於東北亞現在一觸即發的備戰態勢，日本政府於11日發布赴韓旅遊預警。預料，近期內除了陸客旅韓人數可能腰斬，亞洲其他國家的遊韓的人次可能也難以提升。
(中時電子報)
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