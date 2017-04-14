漢堡王「綁架」Google幫忙賣漢堡 惹惱用戶遭惡搞

漢堡王店員拿著漢堡講出觸發Google Home的台詞。(圖/影片截圖)

電腦在播放漢堡往廣告後，家中的google home就被觸發了。(影片/YouTube)

各家品牌總是很苦惱，要怎麼在短短幾十秒內，於電視廣告上完整強調出自己產品的優勢。而美國漢堡王為了推銷新漢堡而想出了一個妙招，那就是「綁架」觀眾家裡的Google智慧型居家助理裝置Google Home來幫忙，漢堡王周三在僅15秒的廣告中，講出觸動Google Home搜尋功能的關鍵字，好讓Google Home可以馬上念出漢堡的成分及特色。不過此舉也觀眾用戶大罵很吵又惱人，甚至還有「受害者」怒而竄改搜尋來源，將新漢堡成分改得稀奇古怪來反制漢堡王。

美國漢堡王最新推出的廣告中，一名男姓店員拿著漢堡說道：「你現在正在看一個15秒的漢堡廣告，很遺憾，時間有限，我們無法將漢堡三明治的新鮮佐料一一呈現，所以我有一個想法，OK Goolge，什麼是華堡?」而這句廣告台詞中，「OK Goolge」正是觸發Google Home智慧型居家助理裝置的命令詞彙，所以這時觀眾家中的Google Home就會被「強迫」搜尋維基百科，並念出華堡的介紹。

這個廣告理念雖然創新，能「綁架」觀眾家裡的裝置來為自己的新品宣傳，但卻惹惱了許多觀眾，認為家中的裝置竟然沒有經過自己的允許，而被漢堡王強制觸發，不僅造成噪音又讓很惱怒。也因此不少「受害」的觀眾，就跑到人人可以編輯的維基百科上，惡搞「華堡」詞條的內容，把它改成「華堡是漢堡王販售最糟糕的漢堡」，或是在將成分改成含有「老鼠和腳指甲碎片」、「中型體型的小孩」，來反制漢堡王的「惡行」。

Google Home新推的是居家智慧型裝置。(圖/googlehome官網)

漢堡王此舉並未和Goolge合作，是自己擅自利用了Google Home的功能，這也讓Google接到了許多裝置被「綁架」的投訴，而Goolge也不樂意讓自家的產品被拿去幫忙打廣告，因此稍後停止了Google Home對該廣告做出回應的功能。而維基百科的「華堡」詞條，也在被大量惡搞之後，關閉了該詞條的編輯功能。

Google Home是智慧型居家助理裝置，是以人工智慧(AI)語音控制，類似IPhone的Siri或是Amazon的Alexa，它可以提供智慧家庭控制服務，包括啟動音響、電視、上網等功能。

(中時電子報)