指姦6歲女童 狼判刑8年定讞

高雄市莊姓男子在4年前，趁同居人酒醉睡著時，以手指性侵她的6歲女兒，後來女童在寄養家庭舉止有異，寄養家庭的母親經報警處理才發現莊男的惡行，最高法院痛斥莊男犯行重大、犯後無悔意，今(14日)依加重強制性交罪將他判刑8年確定。

(中時)