童仲彥復出主打溫情 掩不住焦慮

童仲彥學媒體出身，面對風暴，他很有技巧地將話題導到他希望的方向。（王超群攝）

家暴風波後，台北市議員童仲彥14日上演復出秀，主打溫情牌，除了為一位弱勢女性民眾發聲，同時藉此記者會，接著回答媒體各種詢問，一次滿足了外界的好奇。童仲彥說，沒有贖罪的問題，下午質詢前將議題對外公開，本是他問政的SOP，「沒有復出問題，問政只會更認真」，「一直在反省，大家看表現」。

為了展現親切的一面，童仲彥說，他特別準備水給出席記者會的官員喝，「很多事情好好談」，他說，今天新聞稿角度也一再思量，「鼓勵多於責備」，將是他未來監督和問政的方向；但他表示輕聲細語質詢很難，也一直在思考為什麼會這個樣子，「當然要訓練自己，感謝各位（媒體）也感謝秀環」。

對於外界認為童仲彥政治生命已斷，中正萬華區民進黨議席已經出缺，他表示這不重要，「我沒有菸癮，個性豪邁，大家都知道我喝酒的習慣」，「政治是我的專業，逆境中無法繼續突顯政治專業，就是我政治不夠專業，一切都交給選民決定」，他強調，中華萬華議員席次沒有出缺，一直是8席。

童仲彥還說，施政報告前忘了吃藥，他一直在看影片檢討自己是否反應太快、太吟詩作對，他表示和小邱小姐有連繫，她的狀況很好，「任何事都不可以怪別人。」

童仲彥面對媒體顯得對答如流，但過程中他不時和在場媒體記者拉老關係，同時頻頻喝水，還在散場前問大家「剛才那句我有沒有說錯」，這些肢體語言，似乎也透露他心中強烈的焦慮，十分在意外界眼光。

(中時)