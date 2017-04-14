美炸彈之母爆炸範圍廣 成對付IS土遁利器
美國13日首度在戰鬥中動用「炸彈之母」（Mother of All Bombs，MOAB），轟炸阿富汗隧道內的伊斯蘭國（IS）設施。
據《防務新聞》（Defense News）報導，有「炸彈之母」暱稱的GBU-43/B，正式名稱其實是「大型空爆炸彈」（Massive Ordnance Air Blast），是在戰鬥中動用的最大型非核炸彈，不過並不是軍武中最大的一款炸彈。
「炸彈之母」會在空中爆炸，旨在攻擊廣泛區域軟到中硬度表面的目標。儘管它並不具備穿透力，但卻是轟炸洞穴、峽谷，或是廣大坑道區的利器。
而這可能是美國動用它的原因之一，在這次行動中，美國空軍特種部隊駕駛MC-130運輸機，在阿富汗南加哈（Nangarhar）省亞珍（Achin）地區，投下這款重達21,600磅（約9,800公斤），並有全球衛星定位系統（GPS）導引的炸彈。
駐阿富汗美軍司令尼科森（John W. Nicholson, Jr.）指出，隨著IS分支「呼羅珊行省」（Islamic State-Khorasan，簡稱ISIS-K）利用土製爆炸物（IED），地下碉堡與隧道來加強防備，要排除這些障礙，維持對ISIS-K的攻勢，這正是適當的軍火。
美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）高級分析師札洛加（Steve Zaloga）指出，「炸彈之母」與戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，或是「聯合定向攻擊炸彈」（Joint Direct Attack Munitions，JDAM）等精確導引彈藥不同的是，它具有爆炸力極強的炸藥，能在戰區炸毀廣大的區域。而在這威力極強的爆炸壓力下，得以引爆許多土製炸彈裝置。
他說，要迅速在廣大的區域清除土製炸彈威脅，同時重挫相關區域的IS部隊，這或許是個捷徑。不過札洛加也指出，這種炸彈對很深，或固若金湯的地下洞穴未必管用，但顯然能摧毀較小，並較不堅固的洞穴。
美國當初會發展「炸彈之母」，是要對前總統海珊伊拉克海珊（Saddam Hussein）政權施壓。而美國空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory）快馬加鞭，大約在一年內，便完成了從構思到最後測試的過程。雖然首批炸彈2003年4月1日便交付美軍，但始終沒有用在伊拉克戰爭中。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範