擄人詐騙50萬 中市警鷹眼逮年輕車手破案

台中市警方循線在客運站，快速逮捕17歲的詐欺車手（中）。（盧金足翻攝）

台中市一名林姓市民遭詐騙集團以她女兒涉嫌毒品黑吃黑為由，要求匯款贖人，林婦聽到疑似女兒哭聲，一時心慌，輕信歹徒騙術，趕著到銀行提領50萬元到指定地點交付贖款，回家後發現女兒安全在家，才恍然大悟受騙，急向協和派出所報案後，沒想到警方1日內就迅速逮人。

林婦報案後，警方立即展開調查，在研判歹徒動線後，協和所所長金桂明指揮員警兵分3路前往可能落腳地點追查，其中警員徐大器前往朝馬客運站，鷹眼發現1名特徵與詐欺車手相符的男子在站內鬼鬼祟祟，經確認無誤後，立即逮捕17歲的林姓詐欺車手，並在其身上取出犯案用的手機。

林嫌向警方供稱，本來來台中準備要再次犯案，沒想到遭警方查獲，全案經警詢後移送偵辦，並擴大偵辦中。

「你們警察的辦案效率怎麼那麼快！」林婦感謝員警快速破案，前一天才到警察局第6分局協和派出所報案遭詐騙，沒想到警方1日內就迅速逮人。

警方呼籲，民眾如遇有來路不明的電話，應謹記「多查證、勿著急」原則，也可撥打110或165反詐騙專線向警方諮詢，以免受騙。

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(中時)