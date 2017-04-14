假講座真推銷 不肖業者更名借屍還魂

消基會董事長游開雄（左）指出近期接獲不少民眾投訴瓦斯業者。（洪安怡攝）

有瓦斯業者打著「瓦斯防震說明會」名義，吸引民眾注意，強迫推銷昂貴的瓦斯防震器，其中更有業者疑似改名再犯，讓民眾持續上當，統計2010年迄今，消基會共收到465件相關申訴，消基會提醒民眾，購買商品前須審慎評估需求，也呼籲相關主管機關進行調查。

台中的孫先生，今年2月參加瓦斯業者舉辦的瓦斯防震說明會，會中提供抽獎，孫先生中獎後領取獎品，由業者安排技術人員到府安裝，但直至快安裝完畢才說要加收安裝費，後來又遊說孫先生汰換瓦斯爐，讓孫先生無暇思索，倉促付款近1萬7千元，事後更發現說好的5年保固僅3年，隔日孫先生就寄出存證信函要求退費，卻無疾而終。

類似的狀況反覆上演，據消基會統計，2010年迄今共收到465件瓦斯公司「假講座、真推銷」的申訴，其中光震安科技舊有高達243筆申訴案件，遭公平會開罰400萬元，南屋企業社也有105筆，心安企業、安鑫企業社、順陞企業社、金世紀企業社則分別有35筆、17筆、15筆、7筆。

消基會董事長游開雄指出，許多遭投訴的業者，登記地址不是十分接近，就是根本是同一處，疑似「借屍還魂」更名後繼續惡質行銷，希望公平會能立案調查是否違反廣告不實，消保處也可針對是否違反七天鑑賞期的業者，進行相關調查。

台北市政府消防局防災科學教育館督察莊啟忠表示，依照國家標準要求，燃料管線須使用橡膠管，但有高達8成民眾使用塑膠管，無法防腐、防壓，一但管線脫落，就可能造成漏氣引發火警。北市今年迄今火災共464件，其中住宅就有278件，當中為爐火引起的就有219件，不可不慎。

莊啟忠指出，目前北市府提供市民免費安裝微電腦瓦斯開關，只要震度超過五級、使用時間太久、流量異常 都會主動切斷開關，每個月基本費僅多40元，民眾可考慮使用，也呼籲其他縣市政府多加推廣，讓微電腦瓦斯開關更加普及，維護居家安全。

(中時)