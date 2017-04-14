國防部遭闖入直播　藍委：部長別再說100分了！

藍均立委江啟臣14日受訪，要國防部別再給自己打滿分。（姚志平攝）

國防部大直總部日前遭民眾翻牆闖入，甚至還用臉書直播。對此，國民黨立委江啟臣14日表示，這代表國防部連本部都守不了，如何去保護總統、如何戍衛國土，營區被擅闖已經不是第一次，上次才發生清泉崗基地毒品事件，顯示營區管理和國防部安全管理出現漏洞，下星期立法院國防委員會安排了國防軍紀總檢討，希望國防部長馮世寬能就軍紀事件確實檢討，不希望馮再說他是100分了！

(中時)