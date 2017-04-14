MLB》好消息 紅襪普萊斯最快2周後歸隊

賽揚強投普萊斯最快2周後歸隊。(美聯社資料照)

紅襪賽揚左投普萊斯( David Price)先前春訓左手肘出現不適，開季就被放入傷兵名單，不過好消息是經過醫生檢查他毋需動刀，普萊斯也在近日重新練投，若兩周內的復健賽無礙，就能歸隊重返投手丘。

普萊斯自2月28日後就被放入傷兵名單，所幸無須動刀，他在11日睽違近5周再度練投，13日第2度牛棚練投30球，也是自2月底以來所丟最多球數，不過他透露牛棚練投感覺不錯，且復健進度也上軌道。

5度賽揚獎得主普萊斯，去年與紅襪簽下7年2.17億美金巨約，開季前10場先發強勢拿下7勝1負，上季主投230局奪17勝9負，不過仍無法幫助紅襪挺進季後賽。今年紅襪攬進前白襪王牌賽爾(Chris Sale)，與新科賽揚投手波塞洛(Rick Porcello)組成三巨頭，劍指世界大賽冠軍。

(中時電子報)