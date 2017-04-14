性侵竟稱「沒射精、忘了吧」 檢怒批色男求重刑五年

22歲伍姓男子，去年與女網友見面後，趁女網友熬夜疲累，背對他睡覺時，爬上床4度性侵得逞，事後伍男竟向女網友說「我沒射精，不要對外說出去，就當忘掉吧」，台北地檢署今依妨害性自主罪嫌起訴伍男，檢方痛批伍態度惡劣，請求法院重判5年以上徒刑。

起訴書指出，伍男去年6月6日晚間，與被害女網友上網聊天，2人一直聊到翌日凌晨，伍之後邀約未曾謀面的女網友見面，並提議於7日早上7時到女網友租屋處見面。

但伍男進女網友房間後，發現她因2人前一天熬夜聊天而精神不濟，背對伍男躺臥床鋪休息，竟爬上床鋪環抱女網友，並親吻她臉部、胸部等處，女網友出言說「不要」，並用雙手推擋拒絕。

伍男竟脫去女網友衣褲，撫摸其胸部及下體，之後性侵得逞，還強要她口交，伍男離去之際，見被害人不斷哭泣，擔心性侵一事曝光，竟向被害人說：「我沒射精，不要對外說出去，妳就當作忘掉這回事」。

當天上午，伍另以LINE傳訊給被害人「妳還好嗎」等道歉訊息，試圖安撫被害人，事後被害人報警。

檢方調查時，伍否認性侵，辯稱是兩情相悅，合意性交，是因女網友擔心未婚懷孕，他才傳送道歉訊息。

檢方痛批伍為逞個人性慾，不顧被害人反抗，除了猥褻被害人外，還以手指、下體及口交4度性侵被害人，嚴重侵害被害人性自主決定權，且伍犯後飾詞狡辯，堅持沒有與被害人或其家屬和解之意願，犯後態度不佳，請求法院從重量處5年以上有期徒刑之刑，以示懲儆。

(中時)