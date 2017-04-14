南鐵地下化北區首場公聽會 抗議聲不斷

反南鐵東移自救會到場抗議。(曹婷婷攝)

現場一度爆發推擠。(曹婷婷攝)

台南鐵路地下化工程勢在必行，仁德段已於3月開工，最關鍵的北區、東區陸續召開土地徵收公聽會。鐵工局今(14)日於北區召開第一場公聽會，上百位土地所有權人到場，反南鐵東移自救會十餘人也到場抗議，要求暫緩程序及召開聽證會，數度爆發推擠及口角。有多位住戶攜帶土地遭逕行分割通知書到場，表達未被告知，土地就逕行遭分割，怒轟「這是政府該有的行為嗎？」

台南鐵路地下化工程分為東區、北區及仁德區 3段，其中，仁德段爭議最少，也率先於3月15日開工，其次是北區及東區。鐵工局今天在北區開元里、元寶里活動中心召開首場公聽會；鐵工局人員說，依程序將召開4場公聽會及1場協議價購會。

反南鐵東移自救會一早就趕在公聽會召開前，在門口拉開布條，貼上海報抗議，警方重兵部署戒備，期間曾爆發民眾意見不合推擠，所幸及時被架開，並未擴大衝突。

不過，會議一開始也有民眾因攜帶標語遭禁止入場，和警方發生口角，更有女警請情緒較激動的人不要推；抗議民眾說，每次都叫那麼多警察來壓制，「我們房子被拆已經很可憐了。」

公聽會上午10點召開後，因不少住戶對於鐵工局照本宣科，過去幾年都未將他們心聲紀錄反映給上層，多次打斷，長榮新城主委朱德隆也說明，身為北區住戶卻未接獲公聽會通知，該棟大樓1221戶都不知道有公聽會，質疑公聽會正當性，陳致曉一度要求當場解散，鐵工局允諾加辦，會議得以持續進行。

台南鐵路地下化工程預定民國111年底通車，113年中旬地下工程全線完工，台南市長賴清德多次公開表示，南鐵地下化一定會施做，這是縫合台南交通的重大工程。

(中時)