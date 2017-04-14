性交易搶應召女 嫌辯稱：不舒服要退款
39歲陳姓男子12日利用通訊軟體邀約38歲劉姓女子，在新北市永和區某旅館以9千元相約性交易，陳男不滿劉女服務不好，趁她洗澡時偷竊包包，遭陳女發現，兩人當場扭打，陳女為保護自己包包，全身赤裸從2樓被拖行至1樓，陳男得手逃逸，警方獲報在附近巷弄將他逮捕，並在他身上查獲毒品安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例及強盜罪移送法辦。
警方調查，陳嫌有毒品、傷害及恐嚇取財等前科，12日晚間9時許在通訊軟體內發現「一夜情，要愛愛請來電」的訊息，他立即聯繫上劉女，相約在永和區永和路某旅館以9千元進行性交易。
陳嫌交付9千元給劉女，雙方完事後，他竟趁劉女入內洗澡時，將她反鎖在浴室內趁機偷竊包包，劉女發現遭鎖用腳踹破浴室門，再伸出手打開門，雙方在房內扭打拉扯，陳嫌一把抓起包包，劉女死抓不放，全身赤裸從2樓被拖行至1樓，櫃台人員見狀報警處理。
警方獲報抵達，劉女坦承從事性交易遭搶。警方在附近巷口逮捕陳嫌，從他身上查獲毒品安非他命。
陳嫌供稱，性交易過程中劉女服務不好，頻頻喊「好痛！」才會要求對方退款5千，因劉女拒絕退款，才會搶奪包包。警訊後依違反毒品危害防制條例及強盜罪移送法辦。
(中時)
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