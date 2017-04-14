加州女警攜槍 檢釐清是否有運輸犯意

美國加州黑人女警NoellPatricia grant（42歲）13日晚間7點移送桃園地檢署，她表示，槍枝為值勤所用，因為疏忽將槍彈攜帶來台並且轉機。

她表示，與友人帶著小孩準備要搭機去泰國渡假，過境台灣等待轉機時，發現自己的隨身背包攜帶自己的槍枝，解釋為疏忽。

目前檢方釐清她是否有運輸槍枝的犯意，並且限制出境、出海。

(中時)