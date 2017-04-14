NBA》回憶馬刺生涯 羅德曼：帕波恨我！

回憶自己效力馬刺期間，羅德曼只記得現任馬刺總教練的帕波維奇相當痛恨他。(美聯社資料照)

就算身為籃球名人堂成員，「小蟲」羅德曼還是很敢講！羅德曼14日受訪表示，自己生涯效力馬刺兩季期間，跟當時擔任馬刺總管的帕波維奇之間關係形同水火，「那座城市是接受包容我的，但說到帕波維奇，他恨我！」

「帕波維奇恨我入骨，因為我不是一個信神的人，他們把我看成惡魔一樣，」羅德曼說，「對於帕波維奇，我一直保持著冷靜，直到我受不了發洩出來，感覺就像他們不希望我待在那裡。」

羅德曼是馬刺在1994-95年球季拿下隊史最高62勝的重要成員之一，可惜當時馬刺在西區決賽敗給後來奪冠的火箭，隨後小蟲馬上被交易到公牛，更與喬丹、皮朋等偉大球星一起完成不可思議的3連霸。

「當時我心想怎麼會這樣，難道我不是那個幫助大衛羅賓生拿下得分王與年度MVP的人嗎？我不是那個平均替大家搶下19.3個籃板的人嗎？我不是那個幫助大家拿下該死的68勝的人嗎？我做了那麼多，你們卻不喜歡我！」

「後來我告訴公牛管理階層，好吧，把我交易出去吧！然後他們就把我交易到公牛隊去了。」或許羅德曼現在也該想想，要不是1995年夏天被交易到公牛，他怎麼可能多出3枚冠軍戒，這也算是命運捉弄人的一種方式吧。

(中時電子報)