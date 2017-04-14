攜槍上機 美警辯稱疏忽
1名42歲美國加州警局女性員警葛蘭特（Nell Grant）昨日在桃園機場轉機時，向地勤人員報稱隨身行李內有手槍1把及6發子彈，地勤人員立即通報航警，隨後將她移送桃園地檢署偵辦。
航警局表示，葛蘭特偕同1名友人及各自小孩共4人，搭乘華航CI007班機從洛杉磯起飛，並於昨日早上7時抵達桃園機場準備轉機至泰國曼谷，但是下機後尚未通過安檢線時，葛蘭特向華航地勤人員出示警徽並表示自己隨身背包內有槍枝子彈，地勤人員立即帶領她前往管制區內的保大第一大隊第二分隊報案，並在其背包內查獲手槍1把、彈匣1個及子彈6發。
葛蘭特供稱，手槍是在美國合法持有，並隨時放置在個人值勤背包內，自己在出境前因一時疏忽未將槍彈取出，並非故意攜槍登機。至於在洛杉磯機場如何帶槍通過嚴密安檢順利登機，該名女警表示不知情。
航警偵訊後將葛蘭特依槍砲彈藥管制條例移送桃園地檢署，檢察官諭令限制出境及住居，美國在台協會也商請律師提供必要法律協助。
(中時)
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