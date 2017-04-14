貝克漢太狂 愛女哈珀名字註冊專利

貝克漢幫女兒愛名註冊專利。（圖／達志影像）

英國前足球金童貝克漢，這輩子除了深愛愛妻維多利亞外，他對女兒哈珀更是當成掌上明珠，羨煞全球女性！不過他疼愛女兒入骨，現在還替女兒的名字「Harper 」註冊專利，替她鋪路、讓她未來能發展各項事業，超級老爸就是狂！

哈珀的爸媽都是演藝圈佼佼者，老爸貝克漢即使不當球星，代言接到手軟，媽媽維多利亞則也有自己的時裝品牌，父母吸金功力一流，對小孩的未來也很有規劃。貝克漢近來就幫女兒哈珀的名字拿去註冊專利，就是要讓她未來有機會能用自己的名字推出玩具、時裝甚至保養彩妝品等。

除此之外，貝克漢也幫哈珀的名字在娛樂界申請專利，好讓她長大後能自己多方選擇；不過他也不是偏寵女兒，貝克漢夫妻其實替三個兒子Brooklyn、Romeo及Cruz的名字都申請了專利。

(中時電子報)