4月14日中視午間新聞搶先看 威力最大炸彈!

中視午間新聞搶先看 威力最大炸彈

今天4月14日的中視午間新聞搶先看：

威力最大炸彈! 美4/13投「炸彈之母」轟IS

美軍13號對阿富汗東部的伊斯蘭國巢穴，空投有炸彈之母之稱的GBU-43炸彈，轟炸IS的隧道以及碉堡，這是非核子武器中威力最強炸彈，目前還無法確定造成多少傷亡。這也是美軍第一次在戰鬥中使用炸彈之母。

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熱帶低壓增強 恐成今年首颱「梅花」?

菲律賓東方海域的熱帶擾動，昨天下午已經升格為熱帶性低氣壓。目前海水熱含量有利它發展，但路徑則對它不利。如果增強為颱風，將是今年第一號颱風「梅花」。但仍充滿變數，還要密切觀察。

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19歲啃老族縱火 母護兒還騙:煮飯燒焦

台北市19歲汪姓男子和母親發生爭吵，突然一氣之下縱火燒屋，犯案後又逃逸，拿水果刀砸表哥的車輛，還嗆聲要「殺表哥！」，孩子被逮後母親心切護兒子，改口指出是自己煮東西不小心把房子給燒了.

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)