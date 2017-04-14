墊錢墊到手軟催款不成 本土劇女星：匯錢有多難？

江泳錡幫人墊款卻聯絡不上對方，在臉書宣洩不滿情緒。(圖/江泳錡臉書)

女星江泳錡在本土劇《甘味人生》飾演天兵醫生大受歡迎，但現實生活中可是極具生意頭腦，不僅成功創業更還完千萬負債，不過近日直播賣東西卻遇到欠款不付的人，讓她哭喊「按一按數字有那樣困難嗎」?

江泳錡表示直播賣東西都是先喊才賣，但有些人在下單後卻因手續費問題，不願預先匯訂金，原先覺得幫忙墊也沒多少，因此也不願太過於計較，未料有些人在催款時不讀不回，甚至一拖就是八天沒有下文，讓她趕緊對這些人急喊「該匯款的快去轉帳，只是去按一按數字有那樣困難嗎？你不煩，我催的都煩了」，一度更氣到想公布對方底細，文末最後更表示若有人不領情，可以直接退出粉專，讓網友直呼超霸氣。

(中時電子報)