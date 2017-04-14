太陽餅迎賓 柬埔寨包機直飛台中過年假

近千名柬埔寨包機團超過一半遊客選擇「台中進、台中出」進行旅遊。（盧金足翻攝）

「請您品嘗好吃的太陽餅！」台中市府觀旅局為來台中市旅遊的柬埔寨遊客，分送太陽餅迎賓。（盧金足翻攝）

台中市觀光旅遊局特別準備太陽餅等伴手禮，迎接首度踏上台中機場的柬埔寨觀光客。（盧金足翻攝）

中央政府放寬東南亞地區觀光簽證政策奏效，柬埔寨13日起開始放5天年假，共5班包機近千名柬埔寨遊客陸續抵達台灣，其中3班包機從金邊直飛台中國際機場，受到台中市政府熱情歡迎，市府特別送台中特產太陽餅表達歡迎。

市府觀旅局長陳盛山表示，近千名柬埔寨包機團超過一半的遊客選擇「台中進、台中出」進行旅遊，將遊覽日月潭、阿里山及國家歌劇院等景點，顯示台中國際機場潛力無窮。

觀光客入境後南來北往都很方便，旅遊中台灣7縣市更具吸引力，來自柬埔寨的遊客對台灣感覺很新鮮，未來來台人次可望大幅成長。

近日陸續有3班包機從金邊直飛台中國際機場，觀光旅遊局特別準備太陽餅等伴手禮，迎接首度踏上台中機場的柬埔寨觀光客，並邀請柬埔寨新住民穿國服拿柬埔寨國旗、歡迎布條迎接，機場檢疫人員也以柬埔寨話請遊客脫帽量體溫。

柬埔寨包機團超過一半遊客選擇「中進中出」旅遊模式，中市府強調，未來將持續推動新南向政策，增加金邊直飛台中包機數，同時努力促成寮國及緬甸等國家包機直飛台中。

台灣負責接待的旅行業者指出，人口1600多萬人的柬埔寨，回應台灣放寬觀光簽證申請手續，今年新年假期招滿5班包機近千名遊客直飛台灣；包機由遠東航空與柬埔寨國際航空合作，其中3班分別於12日、13日陸續抵達台中。

觀旅局指出，台中目前已有華信、越捷兩家航空公司密集航班直飛越南胡志明市及河內；泰越捷航空可望7月初開闢台中直飛泰國曼谷航線；柬埔寨金邊直飛台中的包機也會越來越多，寮國及緬甸包機均在努力促成中，落實新南向政策。

(中時)