新光三越吉田YUNI獨家卡友禮 渡邊直美欽點
有「日本碧昂絲」之稱的日本藝人渡邊直美日前來台受關注，她欽點的新銳設計師吉田YUNI，近期與新光三越獨家聯名設計初夏購物節主視覺與貴賓卡卡友禮，引起美妝部落客和眾多粉絲詢問，今明兩天指定銀行 x 貴賓卡滿3000元可兌換吉田YUNI水漾曲線杯；21、22日貴賓卡友禮滿3000元可兌換吉田YUNI水漾曲線袋，兩款皆限量，搶完就沒了。
吉田YUNI來頭不小，曾幫近期因日劇《月薪嬌妻》爆紅的日星星野源、日本知名歌手木村KAELA、Perfume進行CD視覺設計，並擔任「渡邊直美展Naomi’s Party」的藝術指導。目前於時尚雜誌「裝苑」負責專欄，2016年曾獲東京ADC獎。
新光三越初夏購物節檔期到26日，19日前貴賓卡友獨享化妝品滿3000送300，此外，今起另針對貴賓卡銀卡會員獨家企畫限量專屬「美妝BOX」，好康和驚喜不斷。這次初夏購物節是新光三越上半年最大的購物盛會，有媲美周年慶規格的美妝最強陣容、燒點夯品，加上結合Apple Pay可享全館多重回饋，首四日全台業績較去年成長15％，宣告全台買氣正式回暖！
(中時)
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