毒香腸毒死3隻家犬 男子毀損罪嫌起訴

太平區洪姓民眾，因住家附近菜園野狗肆虐，竟以農藥「托福松」摻入香腸，製造毒香腸欲毒死野狗，沒想到3天內卻毒死3隻家犬，飼主報警後，警方調閱路口監視器查獲。台中地檢署偵結，依毀損罪嫌起訴洪男。

起訴書指出，洪男利用住處旁空地整理出一片菜園，但常有野狗進出肆虐毀菜，讓他十分氣憤，竟籌劃毒狗計畫。去年9月間，他將「托福松」農藥摻入煮熟香腸，切成5小截，丟棄在菜園空地，企圖引誘野狗「聞香尋短」。

當天下午6時多，黃姓飼主發現所養的米克斯混種狗、和兩隻拉布拉多狗奄奄一息，送醫急救後僅救回其中一隻狗。

相隔2謝天，姓飼主飼養的米格魯愛犬，也因誤食毒香腸死亡，謝男報警處理，台中市動保處人員取走狗屍體，解剖化驗，查出是農藥中毒。

警方調閱監視器，發現洪男確實在附近徘徊，他到案後坦承，因野狗肆虐，想要毒死野狗，沒想到卻是毒死家犬。檢方偵結，依毀損罪嫌起訴洪男。

(中時)