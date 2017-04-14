多良車站只拿第7! 全台車站PK 第一名是…

獨樹一格的多良車站。（陳世宗翻攝）

冷冬過去，炎夏還沒真正到來，暖和的春日正是出遊的好時機，搭火車趴趴走，看看特色十足的絕美車站、到偏鄉小鎮享受美麗純粹的景致，不管是一日遊或是兩天、三天的輕旅行都相當適合，DailyView網路溫度計也透過了《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議的十大火車小旅行，不一定霸氣輝煌，但絕對是各有魅力，美到臉書、IG卡打不停。

集集車站走日式風格。 (達志影像/shutterstock提供)

第五名 集集車站

歷經921大地震，集集車站被震倒後重生，成為了台灣人打不倒的精神象徵，目前為南投縣著名觀光旅遊勝地，日式風格讓車站韻味十足。

鄰近東北角海岸「八斗子車站」可見山海天連成一線美景（資料照）

第四名 八斗子車站

去年年底重新啟用，位在新北瑞芳區與基隆中正區的八斗子車站擁有依山傍海的絕景，是深澳線最美臨海段，海天一線景致一覽無遺，享有「北台灣多良車站」的美譽。

瑞芳車站因附近觀光景點眾多，討論度相當高。 (達志影像/shutterstock提供)

第三名 瑞芳車站

平溪線向來就是觀光熱門，平溪站、十分站等站更是旅遊夯地，不過作為平溪線的主要轉乘站，瑞芳車站因附近觀光景點眾多，更是九份、金瓜石、平溪、深澳等地門戶，如此的美景樞紐地位，讓瑞芳車站的聲量排名第三。

已有百年歷史的新竹車站（圖／本報系資料照）

第二名 新竹車站

1913年啟用，全國最古老的火車站的新竹車站已被列入國定古蹟，第四代車站本體是日本建築師松崎萬長的作品，採用德國哥德式建築的造型元素，為德式建築在於台灣的代表作，歷史韻味十足的新竹火車站，在繁華的市區中美感更為顯現。

台南車站外觀純白簡樸。(達志影像)

第一名 台南車站

同樣為國定古蹟的台南車站，外觀看起來雖較為簡樸，不過特色的拱形窗框、門屋簷的浮雕裝飾，復古味十足的特色仍讓人把目光停留在此，而歷史悠久的台南車站，見證了台南的今昔變化，完整堆積了過往旅客的情感與記憶。

而第六至第十名依序為，內灣車站、多良車站、宜蘭車站、奮起湖車站、池上車站。

(中時電子報)