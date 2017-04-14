多良車站只拿第7! 全台車站PK 第一名是…
冷冬過去，炎夏還沒真正到來，暖和的春日正是出遊的好時機，搭火車趴趴走，看看特色十足的絕美車站、到偏鄉小鎮享受美麗純粹的景致，不管是一日遊或是兩天、三天的輕旅行都相當適合，DailyView網路溫度計也透過了《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議的十大火車小旅行，不一定霸氣輝煌，但絕對是各有魅力，美到臉書、IG卡打不停。
第五名 集集車站
歷經921大地震，集集車站被震倒後重生，成為了台灣人打不倒的精神象徵，目前為南投縣著名觀光旅遊勝地，日式風格讓車站韻味十足。
第四名 八斗子車站
去年年底重新啟用，位在新北瑞芳區與基隆中正區的八斗子車站擁有依山傍海的絕景，是深澳線最美臨海段，海天一線景致一覽無遺，享有「北台灣多良車站」的美譽。
第三名 瑞芳車站
平溪線向來就是觀光熱門，平溪站、十分站等站更是旅遊夯地，不過作為平溪線的主要轉乘站，瑞芳車站因附近觀光景點眾多，更是九份、金瓜石、平溪、深澳等地門戶，如此的美景樞紐地位，讓瑞芳車站的聲量排名第三。
第二名 新竹車站
1913年啟用，全國最古老的火車站的新竹車站已被列入國定古蹟，第四代車站本體是日本建築師松崎萬長的作品，採用德國哥德式建築的造型元素，為德式建築在於台灣的代表作，歷史韻味十足的新竹火車站，在繁華的市區中美感更為顯現。
第一名 台南車站
同樣為國定古蹟的台南車站，外觀看起來雖較為簡樸，不過特色的拱形窗框、門屋簷的浮雕裝飾，復古味十足的特色仍讓人把目光停留在此，而歷史悠久的台南車站，見證了台南的今昔變化，完整堆積了過往旅客的情感與記憶。
而第六至第十名依序為，內灣車站、多良車站、宜蘭車站、奮起湖車站、池上車站。
(中時電子報)
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