台鐵、東武彩繪列車卸裝交棒
今年適逢台鐵局130週年，日本東武鐵道亦即將迎接120週年慶，雙方火車彩繪活動源自去年6月東武鐵道特別將一列200系両毛号特急列車，彩繪成為台鐵普悠瑪號塗裝；台鐵局為展現相互友好關係，也於去年10月推出推拉式自強號彩繪閃耀金色光芒的東武鐵道日光詣SPACIA列車，兩列車相互輝映，帶動台日旅客追火車風潮。
台鐵自強號彩繪東武鐵道日光詣SPACIA列車（黃金列車）於4月14日（星期五）在台舉行交棒儀式（即將卸裝）及台日百年雙鐵慶祝活動，並配合4月16日新北市鐵道馬拉松賽活動行駛外，於4月17日進行最後一趟巡禮行駛。
為歡慶雙鐵「120･130週年」，只要將與台灣鐵道或日本東武鐵道（包含黃金列車）相關的照片或文章（沒照片也可參加）於雙鐵活動臉書(「東武鐵道Taiwan」粉絲團或「Fun臺鐵」粉絲團)徵文下方的留言欄頁面；或分享徵文訊息且標記2位友人，就有機會獲得東武鐵道特別準備的120張「東武日光四天三夜周遊券」，台鐵亦提供130個「百年雙鐵黃金列車活動限定版紀念提袋」。詳細訊息請參閱台鐵局官方臉書粉絲團。
另台灣鐵路130週年暨鐵路節慶祝活動將於4月14日開跑，首波推出「列車進站中」臉書抽獎活動，號召網友到「fun臺鐵」臉書粉絲專頁玩遊戲抽好禮。即日起至4月30日23時59分止，於活動貼文挑戰遊戲，將挑戰成功畫面截圖，上傳至留言區，留下「台鐵130歲生日快樂！@(姓名)6/9-6/11一起到台北車站慶祝吧！」，並成功標註1位朋友的帳號，就有機會抽到台鐵夢工場迴力小火車組，共有15個獎項。
(中時)
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