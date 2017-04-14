小型車道路駕駛考照 5月1日實施

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小型車道路駕駛考照5月1日實施，圖為考生路考前依照考試內容進行「檢查車況」、「胎壓」的畫面。（陳信翰攝）

小型車道路駕駛考照5月1日實施，圖為考生路考的畫面。（陳信翰攝）

小型車道路駕駛考照5月1日實施，圖為考生路考的畫面。（陳信翰攝）

小型車道路駕駛考照5月1日實施，圖為場內考試情形。（陳信翰攝）

5月1日起正式實施普通小型車道路駕駛考照，台北市監理所今（14）日舉行全員道路駕駛考驗，採「場地」考驗與「道路駕駛」進行。

(中時)