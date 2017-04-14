再創新高 貴州茅台第一季淨利達300億

貴州茅台今年第一季的銷量與淨利比去年同期再創新高。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞網報導，知名的白酒製造商貴州茅台，日前公佈今年第一季的營收報告，旗下白酒銷售量比去年同期大增27.34%，淨利亦成長13%，達到70億人民幣（約310.4億台幣）的目標，讓外界再次對貴州茅台的獲利能力感到驚豔。由於市場熱銷和收藏，讓本就供貨吃緊的茅台更顯稀缺，對此總經理李保芳為穩定民眾信心，更提出不漲價和不囤積的承諾。同時間在全球資本市場上，在上海掛牌上市的茅台，更於10日飆漲至394元人民幣（約1,747台幣），總市值以718億美元（約2.2兆台幣）力壓擁有約翰走路（Johnny Walker）等品牌的全球酒王帝亞吉歐（Diageo），躍居全球烈酒王。

以高粱為主原料、在貴州省茅台鎮生產的大陸名酒茅台，前身是中國貴州茅台酒廠，1997年改制為集團，並在2001年於上海證交所掛牌上市。從大陸解放之初，茅台酒就成為毛澤東等政治高層與解放軍將領的喜愛，並因此成為從中央到地方各級單位的宴會用酒，也讓這罐經過兩次投料、九次蒸餾、八次發酵、七次取酒等多道工法完成的茅台，成為當前大陸市場上最搶手的白酒。一罐53度的普通茅台酒，市場價已喊到1千元人民幣（約4,495台幣）的價格，若是陳年或特供等級，則價格至少在2萬人民幣（約89,891台幣）以上。

貴州茅台展出多款珍貴稀少的品種。（圖/中新社）

由於茅台酒的整體釀造期需要5年的時間，目前能出貨的存量取決於5年前的基底，很明顯地，當前的供不應求短期內將無法有效解決。酒類分析師表示，未來3年間對茅台酒的消費量仍將增長10%的空間，他們建議，貴州茅台公司應儘早採取「以價制量」的政策，來抑制過熱過高的炒作行為。

(中時電子報)