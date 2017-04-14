小病直衝大醫院　部分負擔明天調漲

健保署今舉行分級醫療記者會，說明部分負擔調整新制。（倪浩倫攝）

健保分級醫療明天上路！明天開始，民眾未經轉診就直衝醫學中心，部分負擔將調高60元，從360元漲至420元，而經轉診才到醫學中心、區域醫院，一個月內有4次回診優惠，每次部分負擔為170元和100元，若到醫學中心掛急診，檢傷分類卻為較輕的第3~5級，像是腹瀉、感冒等，部分負擔也將調漲100元。

部分民眾一有小病就直衝大醫院，造成大醫院門診、急診壅塞，床位一位難求，衛福部健保署祭出「以價制量」來遏止該風氣，明天開始，小病就衝大醫院急診，或未經基層轉診就衝醫學中心、區域醫院，可能要掏出更多的錢來繳交部分負擔。

健保統計，全台每天的門診量高達100萬件，若依目前「小病大病都找大醫院」的趨勢不變，到了2020年，每天將超過25％的門診量湧向醫學中心和區域醫院，醫學中心每日門診量，將比現在增加3.1萬件。健保署長李伯璋強調，輕症病患若持續擠到大醫院，一定會排擠到急重症的資源，導致無法及時獲得照護。

醫師公會全國聯合會基層執行委員會召集委員黃啟嘉表示，新制的目的，包括替民眾健康和荷包把關，因為若大家不斷往大醫院擠，大醫院將愈蓋愈多，勢必反應在健保費和醫療費用，改革是替民眾未來的荷包止血。藥師公會全國聯合會理事長古博仁說，民眾常認為大醫院醫療品質較好，但其實我國大小醫院的水準都是世界一流，大醫院的急重症檢驗設備很齊全，但基層診所面對慢性病患、能提供更持續和貼心的治療，「兩者醫療特色不同，應到自己適合的地方看診」。

明天開始，經轉診才到醫學中心、區域醫院者，門診的部分負擔費用會調降40元，分別為170元和100元，民眾只要持轉診單，自轉診就醫日起，一個月內的4次回診皆視同轉診，都享有部分負擔的優惠。為經轉診直接衝醫學中心者，部分負擔則調高60元，從360元漲至420元；為讓急診資源讓有急迫需求的患者使用，檢傷分級為較輕的第3~5級者，部分負擔將調高100元，從450增至550元。

(中時)